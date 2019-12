Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a affirmé, mardi, que le Gouvernement poursuivra l'appui et la promotion des droits de

l'ensemble des personnes aux besoins spécifiques, saluant les réalisations accomplies par cette catégorie dans les différents domaines et les fora internationaux. Dans un message adressé à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques à l'occasion de la célébration de leur journée mondiale, M. Bedoui a écrit " Je présente en mon nom ainsi qu'au nom du Gouvernement mes

salutations d'estime et de reconnaissance à l'ensemble des personnes aux besoins spécifiques, à l'occasion de leur journée mondiale qui coïncide avec le 3 décembre 2019 et j'aimerais affirmer qu'ils sont des personnes aux volontés hors du commun". " En dépit de leur handicap, il n'empêche qu'ils ont émergé, fait leurs preuves dans tous les domaines et ont réussi le plus souvent, ont même été

honorés dans les fora internationaux et brandi haut l'emblème national. Nous leur vouons respect et estime et nous poursuivrons la promotion de leurs droits, leur soutien et leur rendre justice, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la place qui leur sied dans la société et leur intégration dans tous les aspects de la vie", a conclu M. Bedoui.