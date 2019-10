Le gouvernement syrien a appelé les Kurdes à revenir dans son giron, a rapporté mardi un quotidien, au moment où la minorité soutenue par Washington est menacée par une offensive de la Turquie voisine. Ankara a annoncé mardi avoir achevé les préparatifs en vue d'une opération contre les forces kurdes dans le nord syrien, au lendemain d'un redéploiement de militaires américains qui ont quitté certaines zones à la frontière entre les deux pays. "Nous défendrons l'ensemble du territoire syrien et nous n'accepterons

aucune occupation" étrangère, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Fayçal Mekdad au quotidien al-Watan. "Celui qui se jette dans les bras de l'étranger, l'étranger finit par le jeter (...) et c'est ce qui s'est passé", a estimé le responsable syrien, en référence au soutien de Washington aux Kurdes. Les forces kurdes ont annoncé lundi un retrait des militaires américains de certains secteurs situés directement à la frontière. Plus tard, un haut responsable américain à Washington a parlé d'un simple redéploiement vers d'autres zones. Dimanche, la Maison Blanche avait créé la surprise en annonçant le retrait des forces américaines stationnées dans le nord syrien, avant de faire marche arrière lundi, sous la pression de la communauté internationale et de son propre camp, mettant la Turquie en garde contre tout excès. "La Syrie est une et indivisible, nous conseillons à ceux qui se sont égarés de revenir vers la nation", a déclaré M. Mekdad, soulignant que "la patrie accueille tous ses enfants". Les Kurdes ont instauré une autonomie dans le nord du pays, à la faveur du conflit déclenché en 2011. Damas refuse cette autonomie et, par le passé, le gouvernement est même allé jusqu'à qualifier de "traîtres" les combattants de la minorité pour leur alliance avec Washington. La Turquie qualifie de "terroriste" les Unités de protection du peuple (YPG), principale milice kurde de Syrie, même si cette dernière est alliée à Washington dans la lutte contre le terrorisme. Ankara a déjà mené deux offensives en Syrie, dont une début 2018 qui a permis à l'armée turque et des supplétifs syriens de prendre le contrôle de l'enclave kurde d'Afrine (nord-ouest). Le conflit syrien a fait plus de 370.000 morts.