Le Groupe parlementaire du Parti des Travailleurs (PT) à l'Assemblée populaire nationale a fait part de son soutien au choix de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre, saluant "la position de l'Institution militaire aux côtés du peuple". "La décision intervient après un débat profond sur la grave situation politico-économique que traverse le pays et les dangers qui le guettent", a précisé le groupe parlementaire du PT dans un communiqué signé par son président, Mounir Menaceri, soulignant que "la réussite du prochain scrutin électoral est un défi imposé par cette conjoncture sensible d'où le devoir de l'ensemble des acteurs à savoir les institutions, les partis politiques, les élites et les citoyens d'adhérer à la démarche de réussir cette présidentielle". Le groupe parlementaire a salué, par la même, "la position de l'Institution militaire à sa tête le général de corps dÆArmée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), aux côtés du peuple en l'accompagnant dans cette conjoncture difficile pour la réussite de cette noble démarche nationale", a conclu le communiqué.