Radisson Hotel, l’un des groupes hôteliers les plus importants au monde, ambitionne de poursuivre son développement et d’accélérer sa stratégie de croissance en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Les ouvertures de plusieurs nouveaux hôtels sont ainsi prévues dans les trois pays dans les années à venir. Au Maroc, Radisson Hotel envisage d’ouvrir dix nouveaux hôtels d’ici cinq ans dans les principales villes du pays, dont Rabat et Tanger. Le groupe est déjà présent sur le marché national à travers deux établissements à Casablanca et Marrakech. Radisson Hotel compte également renforcer sa présence en Tunisie, où il exploite plusieurs hôtels de loisirs. Le groupe s’apprête en effet à faire sa première entrée dans la capitale Tunis avec deux nouveaux hôtels sous les marques Park Inn by Radisson et Radisson. Conscient du potentiel de l’Algérie dans l'hôtellerie de ville et d'affaires, Radisson Hotel envisage par ailleurs d’exploiter un second hôtel à Alger, actuellement en construction. Le groupe entend maintenir son rythme de croissance dans la capitale et vise d’autres pôles économiques dans le pays, ainsi que des destinations de loisirs.

Ramsay Rankoussi, Vice President, Development, Africa & Turkey du groupe Radisson Hotel, a déclaré :

“Le Maghreb représente une zone de croissance stratégique pour le groupe. Notre ambition est de répéter le même succès que celui obtenu par Radisson Hotel Group en Afrique sub-saharienne et de compléter notre histoire africaine avec plus de 150 hôtels en opération et développement dans les 5 prochaines années, ce qui nous permettra de doubler notre présence actuelle.” Au Maghreb et partout où le groupe est présent, Radisson Hotel fait de la santé, de la sûreté et de la sécurité de ses hôtes, de ses salariés et de ses partenaires une priorité absolue. Le programme Radisson Hotels Safety Protocol a ainsi été mis en place avec un ensemble de procédures de propreté et de désinfection en profondeur des hôtels de son réseau mondial. En partenariat avec SGS, la première société mondiale d'inspection, de vérification, d'essai et de certification, Radisson Hotel a élaboré et entériné des protocoles améliorés qui ont été adaptés en fonction des exigences et recommandations locales, et cela afin de garantir la tranquillité d'esprit des clients. Ces protocoles sont venus renforcer les consignes d'hygiène, de propreté et d’assainissement que le groupe applique déjà rigoureusement depuis le début de la pandémie. Outre le nettoyage et la désinfection régulière de ses établissements, Radisson Hotel a aussi largement investi le domaine de la formation en ligne. Le groupe assure via ses plates-formes en ligne des sessions de sensibilisation à l’ensemble de son personnel dans le cadre du respect des distances, de la protection ou encore des gestes barrières.