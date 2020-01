L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé la Croatie et l'Allemagne qui assurent la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne en 2020 à mieux protéger les réfugiés à travers un système d'asile viable.L'agence onusienne a publié jeudi une série de recommandations "ambitieuses mais réalisables" pour améliorer la protection des personnes

déracinées et les apatrides en Europe et assurer un appui aux pays d’accueil."La dernière décennie a été marquée par les déplacements de populations. Cette nouvelle décennie peut être, et doit être, celle des solutions à mettre en œuvre dès maintenant en 2020", a déclaré le représentant régional du HCR pour les affaires européennes, Gonzalo Vargas Llosa.Le HCR propose un système d’asile "véritablement commun et viable" au sein de l’UE via une réforme durable et un soutien financier remodelé pour les pays accueillant des réfugiés.Des procédures d’asile équitables et rapides doivent être établies au sein de l’UE pour déterminer rapidement les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, précise le HCR.Selon les mêmes recommandations, les personnes pouvant bénéficier de cette protection devraient rapidement se voir accorder le statut de réfugié et

recevoir une aide à l’intégration. Les personnes non éligibles devraient se voir offrir une aide au retour.Un partage de la charge avec les Etats membres de l’UE qui reçoivent un nombre disproportionné de demandes d’asile est également nécessaire, afin

de garantir un système d’asile véritablement commun et opérationnel, a préconisé le HCR qui a encouragé les présidences croate et allemande à faire avancer les travaux sur un mécanisme de solidarité efficace, y compris via des dispositifs pour la relocalisation, en accordant la priorité au regroupement familial.