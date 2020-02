Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé lundi le lancement d'un plan de réponse humanitaire pour l'année 2020 en Libye. Ce plan de réponse humanitaire pour la Libye, qui a été lancé au cours du week-end, a cependant besoin de réunir 115 millions de dollars américains pour pouvoir faire face aux besoins humanitaires croissants de la population libyenne, a déclaré le HCR dans un communiqué. "Le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a promis 10 millions de dollars américains lors du lancement de ce plan à Tripoli. Le Coordinateur humanitaire des Nations Unies pour la Libye, Yacoub El Hillo, a déclaré que le conflit prolongé en Libye avait gravement affecté les civils dans toutes les régions du pays, et ce à une échelle sans précédent", selon le communiqué. La Libye a subi une escalade des violences et des divisions politiques depuis le soulèvement qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011.Ce conflit armé a fait des milliers de morts et de blessés, et contraint plus de 150.000 civils à fuir leur foyer.