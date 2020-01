Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a salué la libération de 19 migrants d'un centre de rétention en Libye, ont rapporté vendredi des médias."Nous nous félicitons de la libération cette semaine de 19 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, du centre de rétention de Trik al-Sikka en Libye, suite à la campagne de mobilisation du HCR", a déclaré l'organisation onusienne dans un communiqué, soulignant qu'elle "promeut la fin de la détention des refugiés et des migrants". Des milliers de migrants, originaires pour la plupart venus d'Afrique, ont choisi de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye pour gagner l'Europe, en dépit des nombreux avertissements lancé par le HCR selon lesquels la Libye n'est pas un port sûr en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Les centres d'accueil et de rétention en Libye sont remplis de migrants secourus en mer ou arrêtés, malgré les appels internationaux en faveur de leur fermeture. Le HCR avait annoncé un peu plus tôt ce mois-ci avoir recensé 46.395 réfugiés et demandeurs d'asile en Libye.