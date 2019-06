Le Japon a enregistré en mai un déficit commercial sous l'effet d'un nouveau déclin des exportations, notamment vers la Chine, un de ses premiers partenaires, sur fond de tensions sino-américaines. Le solde des échanges de marchandises s'est aggravé de 67% à -967,1 milliards de yens (-7,9 milliards d'euros), contre -577,4 milliards de yens un an plus tôt, selon des statistiques publiées mercredi par le ministère des Finances. Les expéditions de biens ont diminué pour le sixième mois d'affilée (-7,8% à 5.835,1 milliards de yens), avec une baisse de 7,1% vers l'Union européenne et de 9,7% vers la Chine dans un contexte de ralentissement de la conjoncture mondiale.