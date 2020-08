Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, mercredi, que "le jeudi 19 août 2020 sera le 1er Moharem de l'année 1442 et qu'Achoura (10 Moharem) correspondra au samedi 29 août 2020". Le ministère a rappelé "la tradition du prophète (QSSSL) d'observer le jeûne durant cette journée". A cette occasion, le ministère des Affaires religieuses invite les musulmans à s'acquitter de la zakat auprès du Fonds de la Zakat, via ses comptes CCP de wilaya, en vue de perpétuer la tradition du Prophète Mohamed (QSSSL) dans la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat.