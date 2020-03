Le Liban se dirige vers le premier défaut de paiement de son histoire, les hauts dirigeants du pays surendetté affichant samedi leur opposition au paiement imminent d'une dette, une décision qui devrait être adoptée incessamment par le gouvernement.A l'issue d'une réunion au palais présidentiel, le chef de l'Etat, le Premier ministre, le chef du Parlement, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale ont laissé entendre que l'Etat ne rembourserait pas une dette arrivant à échéance lundi.

Au cours de la réunion, il a été "décidé à l'unanimité de se tenir au côté du gouvernement dans sa gestion de la dette, mais pas pour un remboursement de dettes arrivant à échéance", a indiqué la présidence à l'issue de la rencontre.Le 9 mars, l'Etat doit rembourser 1,2 milliard d'Eurobonds - des bons du Trésor en dollar émis par l'Etat, dont une partie est détenue par les banques et la Banque centrale.Le gouvernement, réuni à l'heure actuelle au palais présidentiel, devra trancher en ce sens, après des semaines de tractations sur le paiement ou nonde la dette.A l'exception des banques qui ont récemment appelé l'Etat à honorer l'échéance du 9 mars, la plupart des parlementaires mais aussi la rue réclament une restructuration de la dette et des réformes économiques urgentes. Le Liban croule sous une dette d'environ 170% de son produit intérieur brut (PIB), selon l'agence internationale Standard and Poor's (S&P), l'un des ratios les plus élevés mondialement. Le pays surendetté n'a toutefois jamais failli à ses engagements mais la situation économique et financière s'est largement dégradée ces dernières années, avec un tassement de la croissance économique, un creusement du déficit public et une dévaluation de la monnaie nationale sur le marché parallèle. Depuis début 2019, les agences internationales de notation ont à plusieurs reprises abaissé la note souveraine du pays, désormais à quelques crans de la note "D" correspondant à un défaut de paiement. Ces derniers mois, les banques ont imposé des restrictions draconiennes sur les retraits et les transferts, notamment en dollars, dans un pays où le billet vert est utilisé au quotidien au même titre que la livre libanaise.Le pays a été secoué par un mouvement de protestation sans précédent, qui a débuté le 17 octobre, contre la classe politique accusée de corruption et d'avoir laisser couler le pays, avant que la contestation ne s'essouffle progressivement.