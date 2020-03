Le wali de Mostaganem lâché par sa tutelle. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire s’est démarqué du comportement de son cadre supérieur. Le département de Kamel Beldjoud a dénoncé le comportement irresponsable de ce wali envers les citoyens. « Nous refusons ce genre d’attitudes ! », est-il écrit dans ce communiqué rendu public, hier après-midi. Le Premier responsable du département de l’Intérieur a rappelé, dans ce communiqué, à son wali les règles à suivre quand on occupe un poste d’une aussi grande responsabilité. Il insiste également sur « l’importance du respect et de l’écoute afin de construire les ponts de la confiance entre l’administration et les administrés ». Une mise au point des plus sèches qui pourrait être suivie par un limogeage dans les prochaines heures…