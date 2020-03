Deux nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés en Algérie, a annoncé, le ministère de la Santé dans un communiqué diffusé par l’ENTV. Selon la télévision publique, les deux nouveaux cas d’infection sont confirmés à Blida, Ils concernent une femme et à sa fille, respectivement âgées de 53 et 24 ans. « Ces deux personnes asymptomatiques à leur arrivée, ajoute la même source, étaient en phase d’incubation de la maladie et ont développé des signes cliniques trois jours après soit le 17 février 2020 ». L’enquête épidémiologique a permis d’identifier les deux sujets contacts de la famille ayant hébergé les deux malades, à savoir une femme de 53 ans et de sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains confirmées positives ce soir par le Laboratoire National de Référence de l’Institut Pasteur d’Algérie et isolées et prises en charge », détaille le communiqué.