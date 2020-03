Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé, en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, un site web dédié à la sensibilisation aux dangers du coronavirus (covid-19). Disponible dans les deux langues arabe et française, le site web (http://covid19.sante.gov.dz) contient plusieurs rubriques qui peuvent être consultées par l'internaute qui pourra y trouver tous les renseignements relatifs au Coronavirus, déclaré pandémie et dont le nombre de cas confirmés en Algérie s'élève à 45 cas, d'après les dernières statistiques officielles. Les premières pages du site web fournissent une brève définition du Coronavirus, un historique sur son apparition dans la ville chinoise de Wuhan, suivi d'une autre page consacrée aux questions fréquentes, telles la source du virus, les modes de sa transmission et de son diagnostic, ses principaux symptômes, la prise en charge des cas suspects, ainsi que des consignes pour les personnes qui partent en voyage. Les personnes intéressés peuvent également consulter à travers la même pae, un ensemble d'idées fausses répandues auprès de la population, telles l'éventualité d'existence d'un danger à la réception de colis ou de lettre en provenance de Chine, l'efficacité des gargarismes avec un bain de bouche et de se rincer régulièrement le nez avec une solution saline à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus.

La tutelle a réservé un autre diaporama pour le suivi quotidien des nouveaux cas confirmés et la publication des déclarations officielles concernant le Covid-19. La quatrième page inclut des consignes sanitaires pour éviter la contamination lors des voyages et d'autres mesures à l'adresse des prestataires de soins pour se protéger, tandis que sur le cinquième slide figure le numéro vert (3030) mis à la disposition des citoyens dans le cadre du plan de prévention contre le Coronavirus. Toujours sur le même site, un espace est réservé exclusivement aux voyageurs en leur offrant des conseils détaillés illustrés par des images pour éviter l'infection lors des déplacements.Une autre rubrique est également consacrée aux mesures prises par le Gouvernement, et un espace dédié aux professionnels.