Une commission du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a effectué samedi une visite dans la wilaya de Tissemsilt pour évaluer le secteur dans la région.

Présidée par l’inspecteur général du travail, cette commission est composée des Directeurs généraux de l’Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), de la Caisse nationale d'assurance sociale des non salariés (CASNOS), de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et d'un cadre chargé des études au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Cette visite sinscrit dans le cadre des démarches du ministère de tutelle pour s’enquérir, au niveau local, des préoccupations des fonctionnaires relevant du secteur et des citoyens et úuvrer à dégager des solutions pour remédier aux problèmes soulevés.