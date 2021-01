Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, effectue lundi une visite de travail en Mauritanie à la tête d’une mission médicale composée de membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus et incluant plusieurs spécialistes et techniciens, munis d’aides médicales.