Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de distinction des producteurs d’huile d’olive, lauréats du concours international de Paris, où l’Algérie a remporté deux médailles d’or et d’argent, indique un communiqué du ministère.

Organisée au siège du ministère, en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, la cérémonie a été l’occasion pour M. Rezig d’examiner, avec les opérateurs de cette filière, les voies et moyens de promouvoir la production et d’améliorer la commercialisation aux plans local et international, précise la même source.

Le ministre a mis l’accent sur l’impératif d’organiser et d’encadrer cette filière en coordination avec les services du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a-t-on indiqué.

A ce propos, M. Rezig a appelé ces opérateurs à se constituer en force de proposition pour applanir les obstacles auxquels fait face la filière, à l’instar de la faible performance de la chaine de commercialisation au plan local et la concurrence déloyale sur les marchés internationaux, invitant ces opérateurs à promouvoir leurs performances afin de créer davantage d’emplois au sein de cette filière, ajoute la même source.

Pour ce faire, le ministre a fait part de la disponibilité des services de son département à accompagner les producteurs désirant augmenter le volume de leur exportation, en leur offrant le soutien nécessaire et en les assistant dans la présentation de leurs produits dans les foires internationales.

Il a fait savoir également ces producteurs seraient reçus dans les prochains jours dans le cadre des rencontres que consacre le secteur aux différentes filières.Pour sa part, M. Bekaï a assuré que le secteur poursuivrait son action afin de relever les points forts et pallier les lacunes dans cette filière.