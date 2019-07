Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassen Heddam a mis en avant, dimanche à Alger, le rôle de la numérisation de son secteur dans l'amélioration de la qualité des services et la facilitation des procédures administratives au profit des citoyens. Supervisant la clôture des travaux d'un séminaire sur la numérisation et les Technologies de l'information et de la communication (TIC) au sein du secteur du Travail, M. Haddam a fait état de l'adoption "d'une stratégie de numérisation en vue d'améliorer les services et faciliter les procédures administratives au profit des citoyens, révélant la mise en place de 11 bases de données au niveau de l'administration centrale et des établissements sous tutelle". Dans ce contexte, le ministre a annoncé l'utilisation prochaine d'une application "de reconnaissance faciale téléchargeable sur le téléphone portable qui évitera aux retraités de se déplacer pour présenter le certificat de vie", en sus d'autres procédures techniques relatives au système informatique. Cette opération s'inscrit "dans le cadre de plusieurs projets de technologies de pointe lancés par le secteur dans le but d'optimiser la prestation de services au profit des affiliés de la sécurité sociale et des demandeurs d'emploi", a-t-il poursuivi. Afin de permettre aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations, 4 centres d'écoute ont été implantés au niveau des établissements sous tutelle, a indiqué le premier responsable du secteur, affirmant par la même que son département "œuvre à la généralisation de la numérisation notamment pour les start-ups au nombre de 4.369 structures créées via les dispositifs d'aide à l'emploi offrant quelques 12.065 postes de travail". C'est pourquoi, le ministère place les TIC au cœur de son programme d'activité, dans le souci "d'améliorer la gestion des établissements relevant du secteur et garantir ainsi une meilleure qualité de services". Quelques 150 cadres ont pris part à cette rencontre pour débattre de la transition numérique au sein du ministère du Travail, passer en revue les procédures adoptées par le secteur et les activités entreprises