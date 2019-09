Le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey a félicité jeudi à Alger, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, pour sa "sagesse" dans sa présidence aux destinées du pays. Dans une déclaration à la presse à l'issue dune audience que lui a accordée le chef de l'Etat, le ministre togolais a souligné qu'il était venu en Algérie pour "transmettre un message du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah". "C'est d'abord un message de félicitations et d'encouragement (au Chef de l'Etat, NDLR) pour la sagesse dont il fait preuve pour conduire le destin du peuple algérien, et aussi pour féliciter le peuple algérien pour toute la dynamique qui caractérise son engagement pour son bien-être", a-t-il ajouté. Le ministre togolais des Affaires étrangères a affirmé, en outre, que sa "visite d'amitié et de travail" en Algérie a été l'occasion d'évoquer, avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum la coopération bilatérale."Le Togo et l'Algérie ont toujours eu une coopération très dynamique, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation", a-t-il fait remarquer, précisant qu'"une vingtaine d'étudiants togolais bénéficient de bourses d'études en Algérie". M.Robert Dussey a exprimé, à l'occasion, son souhait de voir cette coopération élargie à d'autres domaines, notamment économiques, soulignant qu'" une feuille de route" a été établie pour réaliser cet objectif. "Nous avons décidé d'encourager les Chambres de commerce d'Algérie et du Togo à travailler ensemble dans des secteurs bien précis, tels que l'énergie et l'agriculture en vue de renforcer cette coopération", a-t-il encore ajouté. Le ministre togolais des Affaires étrangères était arrivé, mercredi soir, à Alger pour une visite officielle visant à renforcer la coopération algéro-togolaise.