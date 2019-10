Le Moudjahid Amar Akli Dris, l'un des adjoints de Krim Belkacem à la tête de l'Armée de libération nationale (ALN) en Kabylie, est décédé mercredi au village d'Ait Hessane, dans la commune de Hasnaoua (Tizi Ouzou), à l'âge de 92 ans, apprend-on auprès de

membres de sa famille. Le défunt, qui a adhéré au parti du peuple algérien (PPA) en 1943, a connu les geôles du colonialisme pour avoir été incarcéré à plusieurs reprises, notamment le 29 mars 1954, à la vielle du déclenchement de la Guerre de libération nationale. Amar Akli a été un responsable politique au sein du PPA en Kabylie. Grâce à son engagement pour la cause nationale, il a été derrière l'adhésion des meilleurs militants nationalistes issus de sa localité à l'Organisation spéciale (OS) dès sa création.

Né le 21 octobre 1927, le défunt a voué sa vie à la préparation de la lutte armée dans sa région. Il gravit plusieurs échelons de la

responsabilité pour seconder le premier chef de la Wilaya III historique dans plusieurs missions. Il fut dépêché à Alger pour soutenir Abane Ramdane dans ses missions, pendant une courte durée (de mars à juillet 1955), avant de regagner les maquis de l'ALN à Boufarik, ensuite Bouarfa et d'être rappelé par Krim Belkacem en wilaya III. Le défunt a publié ses mémoires intitulés "Vie et mémoires d'un militant" en 2017.