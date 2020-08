Le moudjahid Hamana Boulaaras est décédé à l'âge de 80 ans, a-t-on appris lundi du ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits. Né le 14 mars 1940 à Zarouria (Souk Ahras), le défunt était un moudjahid de la première heure. Il avait rejoint les rangs l'Armée de libération nationale (ALN) au sein du 7e régiment du 3e bataillon de la base Est, où il a participé avec ses frères d'arme à plusieurs opérations et batailles, notamment la grande bataille de Souk Ahras. En 1958 il a occupé le poste d'instructeur à l'Ecole des cadres à El Keuf (Tunisie), puis chargé de recrutement au Centre de Firmat Moussa en 1960, avant d'être Secrétaire général du Commandement des frontières Est jusqu'à 1962. Après l'indépendance, il avait occupé plusieurs responsabilités dont membre du Secrétariat national du Front de libération nationale (FLN), Président d'APC Zarouria (Souk Ahras), membre de l'APW de Souk Ahras, membre au Conseil national de l'Organisation nationale des moudjahidine et président de l'association des survivants de la grande bataille de Souk Ahras. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits, Tayeb Zitouni a présenté ses condoléances à l’ensemble de la famille et proches du défunt en leurs témoignant toute compassion et solidarité.