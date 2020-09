Le Mouvement El Islah a dénoncé samedi dans un communiqué la décision du Bahreïn de normaliser ses relations avec l'entité sioniste inique, et d'aller vers la reconnaissance de l'"autorité" d'occupation en Palestine au détriment des droits du peuple palestinien. Le Mouvement a ainsi dénoncé "la normalisation par le Gouvernement de l'Etat bahreïni de ses relations avec l'entité sioniste inique, vers la reconnaissance d'une +autorité+ d'occupation en Palestine au détriment de la Palestine et des droits du peuple palestinien frère, une +autorité+ d'occupation parrainée par l'administration américaine qui a toujours soutenu les visées de l'occupation et de ses convoitises en Palestine et dans les pays arabes". El Islah considère que la position bahreïnie est "un indice dangereux révélant l'exécution accélérée de l'agenda de normalisation par certains régimes arabes", ce qui influera négativement sur la cause palestinienne au moment où l'occupant sioniste multiplie ses attaques contre Gaza et l'ensemble du territoire palestinien.