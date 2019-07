Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a plaidé mercredi à Alger pour la concrétisation du « consensus national » et l'organisation d'une Présidentielle « afin de revenir au processus constitutionnel ». Animant une conférence de presse au siège de son parti sur la conjoncture politique, M. Makri a affirmé que « la situation socio-économique, politique et internationale exige un consensus lors de la prochaine Présidentielle au service de l'Algérie, à travers une entente entre l'opposition et le pouvoir sur la personnalité qui assumera un mandat présidentiel afin de consolider la démocratie à travers une révision profonde de la Constitution avec la participation de tous les acteurs ».