M. Salah Lebdioui a présenté, jeudi, à Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, les Lettres de Cabinet l’accréditant en qualité d’Ambassadeur délégué permanent de l’Algérie auprès de cette Organisation, a annoncé vendredi l'Ambassade d'Algérie en France.L’Ambassadeur Lebdioui a saisi cette opportunité pour "rappeler l’attachement de l’Algérie au multilatéralisme et exprimer la volonté de notre pays de raffermir ses relations de coopération avec l’UNESCO dans ses domaines de compétence notamment l’éducation, la culture et les sciences", a indiqué la même source. Pour sa part, la Directrice générale de l’Unesco a réitéré la disponibilité de l’Organisation à étudier avec la partie algérienne les moyens destinés à apporter son concours à "la préservation et à la sauvegarde des sites du patrimoine mondial comme la Casbah d’Alger", a ajouté la communiqué.L’entretien a également été l’occasion d’évoquer les perspectives de coopération dans le domaine du patrimoine immatériel à travers le Centre régional d’Alger pour "la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel enAfrique ainsi que l’inscription prochaine du dossier multinational du Couscous sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité, dont la coordination a été assurée par l’Algérie", a conclu l'Ambassade.