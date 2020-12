Les déclarations de l'ambassadeur éthiopien sont intervenues au terme de l'audience que lui a accordée le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, dans le cadre d'une visite de courtoisie effectuée au siège de l'APN, a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Le diplomate éthiopien a mis en exergue "la convergence de vues de son pays avec l'Algérie concernant les questions inhérentes à l'instauration de la paix et de la sécurité dans le Continent", réitérant "la position de l'Ethiopie en faveur d'une solution durable à la question sahraouie, en tant que question de décolonisation, à travers l'autodétermination du peuple sahraoui", ajoute le communiqué.

La rencontre a été une occasion pour passer en revue la réalité des relations historiques et stratégiques liant les deux pays, ainsi que les voies et moyens de coopération parlementaire, notamment à travers l'échange de visites et d'expertises.