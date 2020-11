En effet, le Secrétariat général du parti d’opposition marocain, Annahj Addimocrati, a affirmé dimanche sa position en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination à la suite de l’agression militaire marocaine à El-Guerguerat, appelant à éviter l’escalade, car, d'après le parti progressiste, "le conflit comporte des dangers pour la région et ses peuples", suscitant un déchaînement de la presse qui considère les faits comme une "déclaration de trahison".

Ainsi, le parti marocain rejoint la communauté internationale qui appelle, depuis plus de 40 ans, à l’application des conventions internationales et les résolutions des Nations Unies en vue de parvenir à une solution durable et mutuellement acceptable permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination".