Le président par intérim du parti Talaie El Houriat, Abdelkader Saâdi, a appelé samedi à Oran tous les acteurs politiques et la société civile à participer aux consultations sur la révision de la Constitution, avant d'annoncer la tenue, en juin 2020, du congrès de sa formation politique pour choisir son nouveau président. Lors d'une rencontre régionale de coordination des wilayas dans l'Ouest et le Sud-ouest du pays dans le cadre des préparatifs du prochain congrès du parti, M. Saadi a souligné qu'"il faut associer tous les acteurs dans les consultations en cours sur le projet de révision de la Constitution,notamment la classe politique, la société civile et les personnalités nationales", faisant savoir que son parti adhère à ce projet. Le président par intérim du parti Talaie El Houriat a fait part, à ce propos, de la disponibilité de son parti à participer à ces consultations,au cas où il recevra une invitation . Abdelkader Saâdi a estimé que faire participer tous les acteurs de la classe politique aux consultations sur la révision de la Constitution s'impose du fait que "le problème est d'abord politique", appelant à un "dialogue approfondi et global sur le développement économique et sur l'exploitation des énergies renouvelables comme alternatives au pétrole afin de réaliser un démarrage économique juste englobant toutes les wilayas du pays", tout en saluant, à l'occasion, le projet de la loi sur la criminalisation des aspects du racisme. D'autre part, le responsable par intérim de cette formation politique a annoncé la tenue, en juin prochain, du congrès pour choisir un nouveau président du parti, rappelant que le mandat du président démissionnaire,Ali Benflis, s'achèvera le 13 juin 2020. M.Saâdi a souligné que cette rencontre régionale de coordination, qui sera suivie par d'autres similaires à Constantine et Alger, ainsi qu'à Bechar et Ouargla, entre dans le cadre des préparatifs du congrès de sa formation parti, tout en annonçant la tenue de la réunion du bureau politique du parti le 29 février prochain pour officialiser la date de la tenue du congrès du parti.