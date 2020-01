Le Front Polisario a condamné l'implication de certains Etats africains par le Maroc dans une agression directe contre la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par l'ouverture de prétendus consulats dans les villes occupées du Sahara occidental, en violation flagrante de l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA). Le Secrétariat national du Front Polisario a exprimé, dans un communiqué, la détermination de la République arabe sahraouie démocratique, membre fondateur de l'Union africaine, à prendre toutes les mesures politiques et juridiques pour garantir le respect de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses territoires et du statut juridique du Sahara occidental de pays occupé en attente de décolonisation."Le Front Polisario condamne dans les termes les plus vigoureux l'implication de certains Etats africains par l'occupation marocaine dans une agression directe contre la RASD par l'ouverture de prétendus consulats dans les villes occupées du Sahara occidental, en violation flagrante de l'Acte constitutif de l'Union africaine", précise le communiqué.