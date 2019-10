Le président sahraoui, Brahim Ghali, a demandé la fermeture immédiate du passage illégal d'El-Guergarat, ouvert par le Maroc dans cette zone tampon, administrée par l'ONU. Dans une lettre transmise aux membres du Conseil de sécurité, M. Ghali a souligné que le Front Polisario n'avait ni donné son accord pour l'ouverture de ce passage ni approuvé le "trafic commercial" dans cette région.Le président sahraoui a précisé que l'existence de cette brèche pour le trafic commercial constituait une violation des accords de cessez-le-feu et compromettait le concept de la zone tampon interdite à toute activité civile, affirmant que le Front Polisario n'acceptera pas les tentatives de la puissance occupante ou d'une tierce partie de normaliser la situation illégale à El-Guerguerat ou dans les territoires sahraouis occupés. Le président sahraoui a regretté que le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, n'ait pas fourni au Conseil de sécurité une vue complète et exacte de la situation à El-Guerguerat, rappelant que le passage illégal ouvert par le Maroc n'existait pas au moment de la mise en œuvre du cessez-le-feu le 6 septembre 1991, ni lors de la conclusion de l'accord militaire n 1 entre la MINURSO et le Front Polisario le 24 décembre 1997. Dans une précédente lettre envoyée début octobre au SG de l'ONU, le Chef de l'Etat sahraoui avait mis en garde contre l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix, du fait des blocages dressés par le Maroc notamment après la démission de Horst Kohler, l'ancien émissaire pour le Sahara occidental. M.Ghali avait réaffirmé que le Front Polisario partageait la conviction du chef de l'ONU, selon laquelle, une solution au conflit au Sahara occidental est possible, fondée sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il avait ajouté que l'ONU ne devait pas permettre au processus politique d'être "l'otage" des conditions préalables du Maroc pour faire dérailler le processus de décolonisation du Sahara occidental, dénonçant les tentatives de la puissance occupante pour consolider le statut quo, et influer sur la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général.