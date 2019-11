Le Portugal a de nouveau été élu, pour la troisième fois consécutive, meilleure destination touristique du monde, lors de la cérémonie des World Travel Awards 2019 (WTA), qui s'est déroulée jeudi à Oman. Ce pays a recueilli plus d'une douzaine d'autres distinctions liées aux villes, aux hôtels, aux compagnies aériennes et aux attractions touristiques. Le Portugal, qui était l'un des 22 pays en lice pour le titre de meilleure destination touristique au monde, a remporté ce prix en devançant des pays comme la Grèce, les Maldives ou le Brésil. S'agissant des autres distinctions, la capitale Lisbonne a remporté, pour la deuxième année consécutive, le prix de la meilleure ville au monde City Break (courte durée), alors que la région autonome de Madère a été élue meilleure destination insulaire du monde. La Secrétaire d'Etat au tourisme, Rita Marques, a indiqué, dans un communiqué, que "nous devrions tous continuer à travailler pour confirmer la vocation internationale du Portugal". Le Portugal a également reçu le prix de la meilleure organisation touristique officielle au monde, à travers l'établissement "Turismo de Portugal".

"Le travail de mise à niveau du patrimoine, de promotion des destinations et de valorisation des offres culturelles, gastronomiques et touristiques a placé le pays comme une référence en matière de bonnes pratiques à l'origine de ces différentes distinctions", a indiqué, la directrice exécutive de l'Association de tourisme de Lisbonne, Paula Oliveira.