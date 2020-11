Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a donné samedi, en compagnie d'une délégation ministérielle, à partir de Tipasa, wilaya la plus touchée dernièrement par des incendies de forêts, le coup d'envoi de la campagne nationale de reboisement, à l'occasion de la journée nationale de l'Arbre, sous le solgan "qu'il le plante".A cet effet, 250.000 arbres seront plantés à travers le territoire

national dont 3.000 à Tipasa essentiellement des oliviers, étant la wilaya la plus touchée par les incendies de forêts survenus dernièrement, avec des pertes estimées à 3.800 hectares dont 820 hectares lors de la nuit du 6 au 7 novembre dernier ayant fait deux morts.Cette initiative, organisée dans les hauteurs de Tipasa, au barrage Boukerdane à Sidi Amar et qui coïncide avec la journée internationale des droits de l'enfant, a vu la participation de jeunes scouts musulmans algériens (SMA), de cadets de la Nation, de citoyens et d'acteurs de la société civile.L'Etat compte, à travers cette initiative, planter lors de la campagne 2020-2021, plus de 31500.000 arbres à travers le territoire national, tandis que le bilan de la précédente campagne a connu la plantation de 11500.000 arbres.Des incendies de forêts s'étaient déclenchés dans la nuit du 6 au 7 novembre courant dans 8 wilayas du pays, à savoir: Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes, Oran, Chlef, Ain Temouchent, Tipasa et Mostaganem. Ces incendies ont ravagé une superficie globale de 42.338 hectares causés par 3292 foyers.Le juge d’instruction près le tribunal de Cherchell (Tipasa) avait ordonné la mise en détention provisoire de 20 accusés, le placement deux autres sous contrôle judiciaire et la délivrance de mandats d’arrêt contre six autres, en fuite, pour leur implication dans le déclenchement des incendies des forêts de Gouraya ayant causé la mort de deux personnes.