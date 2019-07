Le premier syndicat national autonome des conseillers de l'éducation a été créé, mardi à Blida, dans l'objectif de protéger les intérêts matériels et moraux de cette catégorie, avec l'élection de Karim Marhoum en tant que président. Elu par les représentants des conseillers de l'éducation des cycles moyen et secondaire venus de près de 30 wilayas pour assister à l'assemblée constitutive du syndicat national des conseillers de l'éducation, M. Marhoum, originaire de la wilaya d'Oran, a précisé que le syndicat s'emploiera "à défendre les intérêts matériels et socioprofessionnels de toutes les catégories des conseillers de l'éducation, avec tous les moyens conférés par la loi et conformément à la loi".