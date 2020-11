La commission d'éthique de la Fédération internationale de football (Fifa), a prononcé à l'encontre du président de la Confédération africaine (CAF) Ahmad Ahmad une interdiction de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans, pour manquement à son devoir de loyauté, détournements de fonds, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, et abus de pouvoir, a-t-elle annoncé lundi.