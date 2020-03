Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche à Alger une réunion du Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion figurent l'examen et l'adoption d'exposés sur les perspectives des marchés pétroliers internationaux et le plan d'action portant numérisation de l'administration.Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière présentera un exposé sur l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays et l'évaluation des mesures prises pour limiter sa propagation.