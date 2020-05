Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi matin, un appel téléphonique de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al Sissi qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd El-fitr, indique un communiqué de la présidence de la République. "Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi matin, un appel téléphonique de son frère le président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi qui lui a présenté à l’occasion de l’Aïd El-fitr ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être", a précisé la même source. "A son tour, M. le Président a remercié son homologue le Président Abdel Fatah Al Sissi, lui souhaitant ses vœux les plus sincères de santé et de bien-être et ses meilleurs vœux au peuple égyptien frère de davantage de prospérité et de progrès", conclut le communiqué.