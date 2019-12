Le président iranien, Hassan Rohani, a exhorté mardi les Etats-Unis et l'Europe à aider à mettre fin à la guerre au Yémen, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA."La guerre au Yémen n'a engendré aucune réalisation, seulement la destruction, la mort, la haine et les menaces à l'intégrité territoriale du pays", a indiqué M. Rohani lors d'une rencontre à Téhéran avec le ministre omanais des Affaires étrangères Youssef ben Alaoui Abdallah. "Malheureusement, malgré leurs prétentions, l'Europe et les Etats-Unis ne sont pas intéressés par le rétablissement de la paix au Yémen, puisqu'ils ont été capables de vendre des armes (à certains pays de la région) au prétexte de la guerre dans cet Etat arabe", a-t-il affirmé. M. Rohani a appelé à une coopération collective des pays en vue de mettre fin à la guerre et de rétablir la paix au Yémen. De son côté, le ministre omanais des Affaires étrangères s'est dit

"optimiste" quant au règlement de la crise au Yémen. Il a également exprimé sa confiance dans le fait que l'Iran ne ménagera

aucun effort à cet égard compte tenu de sa position régionale et de sa responsabilité. Lors d'une autre réunion avec le ministre omanais en visite lundi, le président du Parlement iranien Ali Larijani a déclaré qu'un cessez-le-feu devait être mis en œuvre au Yémen avant d'aborder d'autres questions dans l'Etat arabe.