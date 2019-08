Le président iranien Hassan Rohani prendra part à l'Assemblée générale (AG) des Nations unies à New York le mois prochain où il prononcera un discours, a annoncé mercredi le chef de cabinet de Rohani, Mahmoud Vaezi. "Je n'ai eu vent d'aucune restriction qui lui serait imposée par les Etats-Unis", a dit M. Vaezi, cité par l'agence de presse officielle IRNA. Au cours de son séjour, M. Rohani prononcera un discours devant l'AG de l'ONU. Lorsqu'il se rend aux Etats-Unis, le président iranien rencontre habituellement des expatriés iraniens vivant dans le pays ainsi que des responsables politiques internationaux à New York, selon Irna. M. Vaezi a exprimé l'espoir que les récentes sanctions et restrictions américaines contre le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad

Javad Zarif, "ne l'empêcheront pas de participer" à l'Assemblée générale des Nations unies qui aura lieu le mois prochain. La 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvrira à New York le 17 septembre prochain. Le débat général de haut niveau s'ouvrira le 24 septembre.