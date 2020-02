Le président palestinien Mahmoud Abbas et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul-Gheit ont discuté vendredi des développements relatifs à la question palestinienne, et en particulier le plan de paix au Moyen-Orient récemment présenté par les Etats-Unis dit le "Deal du siècle". Lors de leur rencontre au Caire, M. Aboul-Gheit a affirmé que les Arabes représentent "une sauvegarde solidaire" pour les Palestiniens, selon un communiqué de la Ligue arabe. La rencontre est intervenue quelques jours après que le président Donald Trump a révélé l'aspect politique attendu depuis longtemps de son plan de paix controversé pour le Moyen-Orient, appelant à une solution à deux Etats tout en reconnaissant El-Qods comme la "capitale indivisible" d'Israël. Le président américain a décrit le plan de 80 pages à la Maison Blanche en même temps que la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, disant qu'il proposait une solution "réaliste" à deux Etats. Mahmoud Abbas a rejeté le plan de paix de Donald Trump, affirmant qu'il "ne passera pas et terminera dans les poubelles de l'histoire". L'administration Trump a reporté à plusieurs reprises la publication de son "Accord du Siècle" ("Deal of the Century"), une proposition qui a été critiquée à plusieurs reprises par les Palestiniens qui y sont peu engagés. Le président palestinien est arrivé au Caire plus tôt dans la journée pour participer à la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères qui se tiendra samedi pour discuter de l'accord proposé par Donald Trump. "Le calendrier du plan et la manière de le proposer soulèvent des doutes et nécessitent une réponse ferme des Arabes", a déclaré M. Aboul-Gheit au président Abbas.