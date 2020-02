Le président Sahraoui, Brahim Ghali, a rencontré à Addis Abeba le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avec lequel il a évoqué les perspectives du processus de paix au Sahara Occidental.La rencontre s’est tenue en marge du 33 ème sommet de l’Union africaine à la demande du secrétariat général de l’ONU, a-t-on appris de source sahraouie.Brahim Ghali a fait part au SG de l’ONU de la position sahraouie du règlement du conflit, soulignant que le Front Polisario ne participera à aucun processus qui ne respecte pas le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU.Ghali a également expliqué que les sahraouis ont perdu confiance dans le processus de paix parrainé par l’ONU et sa mission pour l’Organisation d’un référendum au Sahara Occidental.De son côté, le chef de l’ONU a réitéré l’engagement de l’organisation onusienne à faire avancer le processus de paix, exprimant l’espoir de nommer un envoyé personnel pour le Sahara Occidental rapidement.Ont pris part à cette réunion : lasecrétaire générale adjointe des

Nations Unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Mme Rosemary Di Carlo, le secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de paix, Jean Pierre Lacroix et la représentante spéciale du SG de l’ONU auprès de l’Union africaine et chef du bureau des Nations Unies auprès de l’UA, Mme Serwaa Tetteh.Du côté sahraoui, le président Ghali a été accompagné de la ministre de la coopération, Mme Fatma El Mahdi, du représentant du Front Polisario auprès de l’ONU, Sidi Mohamed Omar et du conseiller à la présidence sahraouie, Abdati Braika.