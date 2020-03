Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé dimanche à Alger, la création d'un prix national dédié à la femme algérienne innovante dans les différents domaines."J'ai le plaisir d'annoncer, en cette occasion, la création d'un prix national dédié à la femme algérienne innovante et qui sera célébré chaque année pour encourager les femmes algériennes innovantes dans tous les

domaines, en reconnaissance à leurs efforts et en valorisation de leurs compétences dans tous les domaines", a indiqué le Président Tebboune dans une allocution à l'occasion d'une cérémonie célébrant la Journée mondiale de la femme. Le chef de l'Etat a, dans ce sens, salué le rôle et la contribution de la femme algérienne dans l'édification de la nouvelle Algérie.