Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, jeudi après-midi, un entretien téléphonique avec son frère Kaïs Saïed , Président de la République Tunisienne, à qui il a présenté ses félicitations à l'occasion de l'Aïd El-Fitr et ses vœux de santé et de bonheur, et au peuple tunisien frère davantage de progrès et de prospérité, indique un communiqué de la Présidence de la République.