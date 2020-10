Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche à Alger le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du parti communiste chinois (PCC), Yang Jiechi qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie à la tête d'une importante délégation, indique un communiqué de la Présidence de la République. La rencontre qui a eu lieu au siège de la présidence de la République, a permis d'évaluer les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les promouvoir notamment dans les secteurs économiques. Il a été également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la poursuite de la coordination et de la solidarité dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, ajoute le communiqué. Ont pris part à cette audience, du côté algérien, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, ainsi que les ministres des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux publics,et des Transports, précise la même source. Du côté chinois, étaient également présents son excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, et du président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le Développement.