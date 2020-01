Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi à Alger, le nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. "Dans le cadre des relations traditionnelles qui existent entre l'Algérie et la Grande mosquée de Paris, le président Tebboune m'a invité à lui rendre visite ici à Alger. Il m'a tout d'abord félicité pour mon élection comme recteur de la Grande mosquée de Paris et m'a exprimé ses souhaits pour ma mission et pour que je réussisse dans cette noble institution", a déclaré M. Hafiz à l'issue de l'audience. Il a souligné que le président Tebboune lui a "réaffirmé tout l'intérêt qu'il porte à la communauté musulmane en France et en particulier à la communauté algérienne", ajoutant que le chef de l'Etat lui a demandé à ce que la Grande mosquée de Paris et l'ensemble des lieux de cultes assimilés à cette institution religieuse "mettent en œuvre l'ensemble des conditions pour que les musulmans, quelle que soit leur nationalité, soient accueillis dans les meilleures conditions pour exercer de manière décente leur culte".