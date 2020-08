Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué mardi à Alger qu'il adressera une directive à la justice pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, appelant les personnes détenant des informations sur des infractions à la loi à avoir le "courage" de les dénoncer publiquement."La seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur", a affirmé le président Tebboune qui intervenait à l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle.Il a ajouté que les personnes détenant des informations sur des infractions économiques peuvent s'adresser à la presse, relevant qu'il

existe 180 quotidiens nationaux, tout en soulignant que la justice a les moyens d'enquêter sur ces infractions.Le président de la République a insisté, dans le même temps, sur la dépénalisation de l'acte de gestion afin de libérer les gestionnaires et encourager la performance et l'initiative. La Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, dont les travaux s'étale

ront sur deux jours, se déroulent en présence de membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, ainsi que des opérateurs économiques publics et privés, représentants des institutions, syndicats et associations, ainsi que des experts de la sphère socio-économique.Onze ateliers se tiendront dans le cadre de cette conférence pour débattre du développement agricole, le développement industriel, le développement minier, le développement des ressources énergétiques, le financement du développement, comment faciliter l’investissement, les micro-entreprises et start-ups, le développement des secteurs de soutien, la maitrise du commerce extérieur, l'industrie pharmaceutique et la filière BTPH.Sept organisations patronales participant à la conférence ont élaboré un document commun regroupant des propositions devant être présentées à la rencontre pour enrichir le nouveau plan de relance.