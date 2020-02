Le Président Tunisien, Kaïs Saied a entamé, dimanche, une visite d'Etat en Algérie, à l’invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.Le Président Saied a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Président Tebboune .Lors de cette visite, les deux chefs d'Etat auront des entretiens sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères, et évoqueront les situations internationale et régionale, particulièrement en Libye et en Palestine occupée.