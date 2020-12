Le prix "Maurice Audin" de mathématiques a été décerné aux chercheurs Mortadh Mohamed Hicham de l’Université Ahmed Ben Bella d’Oran et le professeur Ali Moussaoui de l’Université Abou Bakr Belkaid de Tlemcen, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La cérémonie de remise de prix a été organisée mercredi au Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST) sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Bouziane, a précisé le communiqué.

Le prix "Maurice Audin" est décerné chaque année à la meilleure recherche dans le domaine des mathématiques à un chercheur algérien et un autre français, a ajouté le communiqué.

L’enseignant chercheur, Mortadh Mohamed Hicham (Université d’Oran) et le professeur Ali Moussaoui (Université de Tlemcen) sont les lauréats l'édition 2020 du prix Maurice Audin.

Intervenant à l’occasion, le ministre a affirmé que "la promotion de l’enseignement et de la recherche en mathématiques ne se fait pas à travers des textes législatifs mais plutôt par la mure réflexion, la mise en place d’une stratégie à moyen et à long termes, la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour le développement de l’enseignement et la recherche en mathématiques en insufflant un nouveau souffle.