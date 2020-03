Le président du conseil constitutionnel, Kamel Fennich, a affirmé jeudi à Sétif que le prochain amendement de la Constitution initié par le président de la République Abdelmadjid Tebboune contribuera à "rattraper les insuffisances et lacunes relevées dans les Constitutions précédentes". Intervenant dans une conférence organisée à l’université Lamine Debaghine (Sétif-2) sur "les amendements de la Constitution et la place du Conseil constitutionnel algérien", M. Fennich a considéré que "la Constitution prévue contribuera à rattraper toutes les lacunes et insuffisances et jettera les fondements d’une République nouvelle qui repose sur les principes de justice, de démocratie et d’égalité où le peuple est source de tout le pouvoir". Il a également indiqué que le chef de l’Etat vise par l’amendement de la Constitution de 2016 à "accompagner les mutations que connaît le peuple algérien dans les différents domaines". Il a également estimé que "le Hirak populaire a contribué à lancer une vision nouvelle de l’Algérie des droits et des libertés dont le premier fondement a été la tenue de l'élection présidentielle ayant conduit à l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune président de la République qui s’est engagé à procéder à un amendement global de la Constitution en réponse aux aspirations du peuple vers l’édification d’un Etat où règne la justice et la loi". L'intervenant a également appelé à une réflexion minutieuse sur le régime politique et la sphère de décision pour éviter "toutes les formes de dérapages arbitraires", estimant que cela "ne peut se faire qu’à travers la séparation et l’équilibre des pouvoirs".