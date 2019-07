Le mercato du PSG est encore loin d’être fini. Le club de la capitale vise en priorité un milieu de terrain et un latéral si l’occasion se présente. Cette dernière pourrait bien s’appeler Youcef Atal. Champion d’Afrique avec l’Algérie et auteur d’une énorme saison avec l’OGC Nice, le joueur de 23 ans est très courtisé. Victime d’une fracture de la clavicule en quarts de finale de la CAN, Atal est actuellement blessé et ne serait opérationnel que dans quelques mois. Le Paris Saint-Germain ne s’est pas mis du jour au lendemain à suivre Youcef Atal. Déjà, au mois de mai, Antero Henrique avait pris contact avec l’entourage de l’Algérien. Sa prestation au Parc des Princes face aux champions de France avait notamment impressionné les dirigeants parisiens. Juan Bernat doit d’ailleurs encore s’en rappeler à l’heure actuelle. Pour sa première saison en Ligue 1, lui qui était arrivé à Nice en provenance du KV Courtrai, Atal aura disputé 29 matches et inscrit 6 buts.