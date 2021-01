Répondant à une question d’un député concernant le retard accusé dans le lancement du 6e RGPH, lors des travaux d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par le Président de l’Assemblée, Slimane Chenine, le ministre a assuré que "toutes les mesures techniques, financières, humaines et juridiques ont été prises".

Ce recensement devra avoir lieu courant 2021 si la conjoncture sanitaire que vit notre pays du fait de la propagation de l’épidémie du Coronavirus, s’améliore, a-t-il précisé.

Et de rappeler par la même l'importance capital de cette opération dans la "cristallisation de la stratégie nationale dans tous les domaines".

De même qu’elle aboutira à des données statistiques "précises et fiables", à même de contribuer à asseoir les politiques publiques futures et à mettre en place des plans de développement "efficaces" en coordination avec l’ensemble des parties concernées, a-t-il soutenu.

Pour ce faire, les Pouvoirs publics se sont attelés à la mise en place d’un plan pour le déroulement de "cette opération, à son suivi ainsi qu’à la prise de toutes les mesures indispensables y afférentes".

Parmi ces mesures, la mise à disposition des structures et des moyens matériels et humains, "l’activation" du rôle des commission de commune et de wilaya et veiller au bon déroulement des différentes étapes qui précéderont l’organisation du recensement, « tout en assurant une formation préalable » au profit des ingénieurs de wilaya et des délégués des communes chargés du suivi du recensement.