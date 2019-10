L’ambassade des Etats-Unis à Alger a accueilli une délégation du Congrès conduite par Stephen Lynch, et ce du 7 au 8 octobre 2019. Au cours de la visite, la délégation et l'ambassadeur John Desrocher ont rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et ont discuté des efforts déployés pour promouvoir la coopération économique, lutter contre le terrorisme et renforcer la sécurité dans la région, ainsi que d'autres domaines de coopération bilatérale. Le représentant Lynch représente le sud de Boston à la Chambre des représentants depuis 2001. Il est membre du Comité de surveillance et de la réforme, ainsi que du Comité des services financiers et du Comité des transports et de l'infrastructure.