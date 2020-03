Le réseau des lignes ferroviaires au niveau national sera porté à une longueur de 6.500 km après la réception des projets en cours de réalisation, a affirmé, jeudi, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Répondant à une question orale d'un membre du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil, M. Chiali a indiqué que son secteur accordait une grande importante au programme des investissements dans le ferroviaire. Il a, en outre, annoncé la réception, d'ici à 2021, de la ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi Messaoud sur 153 km (taux d'avancement des travaux atteignant 64 %) et de la ligne ferroviaire Djelfa- Laghouat sur une distance de 110 km ( dont le taux actuel est de 71%) . En 2020, seront également réceptionnés la ligne M'Sila-Boughezoul (w.Médéa) longue de 151 km et la ligne Boughezoul -Tissemsilt (130 km), a-t-il encore ajouté.